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Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року
Війна в Україні
фото з відкритих джерел

Ворог наступає на декількох напрямках

Вчора відбулося 146 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 КАБ, та 602 удари дронами-камікадзе, здійснив більше 3700 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог старається наступати на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Терористи один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Тихого.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Двадцять один раз ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки та Піщаного. На цей час тривають дев’ять боєзіткнень у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Петропавлівки та Колісниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Сім атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Зарічного на Лиманському напрямку. Дванадцять штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по Ясногорівці.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку 

Завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок. Досі триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 5
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 13 разів штурмували у районі Торецька. Продовжуються бойові дії у семи локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Мирнограду та Лисівки.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 182 окупанта. Знищено сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів. Також пошкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, чотири одиниці автомобільної техніки та одну РСЗВ БМ-21 «Град».

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного. Два боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаударів із застосуванням 21 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні відзначимо українських воїнів з 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на фронті.

Нагадаємо, триває 961-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: авіація Генштаб танки ворог війна Україна

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року
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