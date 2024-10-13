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На фронті загинув український гандболіст. Згадаймо Романа Зайця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На фронті загинув український гандболіст. Згадаймо Романа Зайця
Воїн загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком
колаж: glavcom.ua

У цивільному житті Роман Заєць неодноразово перемагав в Універсіадах Львівщини та ставав призером Універсіад України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Зайця. 

Захищаючи Україну від російсько-фашистських окупантів, загинув навідник відділення охорони, солдат Роман Миколайович Заєць. У мирному житті – гандболіст, гравець команди СКА-Львів. Про це повідомила Федерація гандболу України. 

Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року, навчався у Красилівській школі № 3. 

У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури. Пізніше він закінчив факультет педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, де навчався на кафедрі спортивних та рекреаційних ігор (спортивна спеціалізація – гандбол).

Роман Заєць неодноразово ставав переможцем універсіад Львівщини
Роман Заєць неодноразово ставав переможцем універсіад Львівщини
фото: Федерація гандболу України, Facebook

Роман неодноразово ставав переможцем універсіад Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, був гравцем команди чемпіонату України «СКА-Львів».

Як повідомила Красилівська міська рада, у травні 2024 року, за власним бажанням, підписав контракт зі Збройними Силами України і став солдатом, змінив своє власне життя, щоб зберегти Україну.

Після проходження військового навчання у Німеччині Роман Заєць воював у складі п'ятої Київської штурмової бригади
Після проходження військового навчання у Німеччині Роман Заєць воював у складі п'ятої Київської штурмової бригади
фото: Федерація гандболу України, Facebook

Після проходження військового навчання у Німеччині, воював у складі п'ятої Київської штурмової бригади.

Роман Заєць з побратимами на фронті
Роман Заєць з побратимами на фронті
фото: Федерація гандболу України, Facebook

Воїн загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Поховали героя 4 жовтня 2024 року зі всіма військовими почестями на Алеї Слави у Красилові.

У захисника залишилися дружина, маленький син, тато й мама. Роману Зайцю назавжди 29…

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна війна хвилина мовчання пам'ять

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