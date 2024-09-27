Головна Київ Новини
search button user button menu button

На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
Відвідувачам Центру доступні тисячі вакансій в різних підрозділах
фото: Марина Хонда/Facebook

Перший київський центр рекрутингу в Києві був відкритий навесні цього року в Соломʼянському районі

У Києві в приміщенні Дніпровської райдержадміністрації відкрився новий Центр рекрутингу до української армії. Тут кандидат чи кандидатка може добровільно доєднатися до Сил оборони та самостійно обрати для себе військову посаду. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда

Відвідувачам доступні тисячі вакансій в різних підрозділах – Збройних силах України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України тощо.

За словами Хонди, перший київський центр рекрутингу в Києві, що відкрили навесні цього року в Соломʼянському районі, має гарну динаміку щодо відвідуваності та взяття на військовий облік. Власне, це і підштовхнуло міську владу спільно з Міноборони відкрити другий центр у столиці.

«Як правило, люди хочуть самостійно обрати посаду та підрозділ, в якому служитимуть разом із друзями чи близькими. Відтак у центрі рекрутингу в Соломʼянському районі вже понад 700 чоловіків та жінок отримали бойові направлення, близько 300 — ще очікують на підтвердження. Маючи таку статистику за кілька місяців роботи центру, ми вирішили відкрити другий, але вже на лівому березі Дніпра», – розповіла заступниця голови КМДА.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що кампанія з рекрутингу спрямована на мотивованих людей, які посилять ЗСУ та допоможуть ефективніше знищувати ворога. «Україна має повністю звільнити свою територію від загарбників. Аби сприяти цьому та посилити сили оборони, ми сьогодні відкриваємо черговий рекрутинговий центр, який допоможе людям знайти своє місце в ЗСУ», – додав він.

Адреса центру рекрутингу української армії на лівому березі – бульвар Івана Котляревського, 1/1, а на правому – проспект Повітряних Сил, 41.

Нагадаємо, у квітні у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. До відома в Україні розпочався проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Теги: Міноборони Україна Марина Хонда ЗСУ армія мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманий перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру
Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. На Закарпатті затримано молодика
Вчора, 11:17
Чи переживе Путін Україну або впаде під тягарем власних помилок?
Стратегія Путіна – пережити Україну, знищуючи Росію
24 вересня, 12:05
Нині 55% електроенергії в Україні виробляють три діючі атомні електростанції
Україна може програти енергетичну війну вже цієї зими – Politico
16 вересня, 12:30
Чи знайде Вашингтон і Брюссель більш ефективні важелі впливу на Тегеран та Росію?
Тривожні сигнали з Європи: що відбувається на світовій політичній арені
13 вересня, 11:11
Ентоні Блінкен, який напередодні відвідував Київ, приїхав у Польщу
Блінкен прибув до Варшави, де говоритиме про Україну
12 вересня, 12:51
Дощі з грозами та до 28° тепла: прогноз погоди на 9 вересня
Дощі з грозами та до 28° тепла: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:00
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Італії
Зеленський прибув з візитом в Італію
6 вересня, 20:05
Зеленський виступив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
6 вересня, 11:29
Німеччина на роздоріжжі між старими та новими політичними силами
Як результати виборів у Німеччині впливають на Україну
2 вересня, 20:22

Новини

Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня
Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)
У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)
Прокуратура через суд вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі
Прокуратура через суд вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі
У Києві призупинив роботу найбільший сервісний центр МВС
У Києві призупинив роботу найбільший сервісний центр МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
55K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
37K
Саудівський ніж у спину Путіна
35K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua