На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ

Перший київський центр рекрутингу в Києві був відкритий навесні цього року в Соломʼянському районі

У Києві в приміщенні Дніпровської райдержадміністрації відкрився новий Центр рекрутингу до української армії. Тут кандидат чи кандидатка може добровільно доєднатися до Сил оборони та самостійно обрати для себе військову посаду. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Відвідувачам доступні тисячі вакансій в різних підрозділах – Збройних силах України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України тощо.

За словами Хонди, перший київський центр рекрутингу в Києві, що відкрили навесні цього року в Соломʼянському районі, має гарну динаміку щодо відвідуваності та взяття на військовий облік. Власне, це і підштовхнуло міську владу спільно з Міноборони відкрити другий центр у столиці.

«Як правило, люди хочуть самостійно обрати посаду та підрозділ, в якому служитимуть разом із друзями чи близькими. Відтак у центрі рекрутингу в Соломʼянському районі вже понад 700 чоловіків та жінок отримали бойові направлення, близько 300 — ще очікують на підтвердження. Маючи таку статистику за кілька місяців роботи центру, ми вирішили відкрити другий, але вже на лівому березі Дніпра», – розповіла заступниця голови КМДА.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що кампанія з рекрутингу спрямована на мотивованих людей, які посилять ЗСУ та допоможуть ефективніше знищувати ворога. «Україна має повністю звільнити свою територію від загарбників. Аби сприяти цьому та посилити сили оборони, ми сьогодні відкриваємо черговий рекрутинговий центр, який допоможе людям знайти своє місце в ЗСУ», – додав він.

Адреса центру рекрутингу української армії на лівому березі – бульвар Івана Котляревського, 1/1, а на правому – проспект Повітряних Сил, 41.

Нагадаємо, у квітні у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. До відома в Україні розпочався проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.