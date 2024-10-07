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Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 957й день повномасштабної війни в Україні
фото: 127-ма окрема бригада ТРО міста Харкова

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила

  • особового складу‒ близько 661630 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1223 (+7) од,
  • засоби ППО  ‒ 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)

Дані уточнюються.

Активність флоту окупантів станом на 7 жовтня

  • У Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 7 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 7 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 957-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія війна Генштаб втрати росіяни

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