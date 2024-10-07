Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:
- особового складу‒ близько 661630 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19156 (+64) од,
- РСЗВ – 1223 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 7 жовтня
- У Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 957-й день повномасштабної війни в Україні.
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