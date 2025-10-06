Головна Країна Суспільство
У водоймах України мешкають три види раків: які з них занесені до Червоної книги

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Фото ілюстративне

Широкопалий і товстопалий раки перебувають під охороною Червоної книги
 

У водоймах України можна зустріти три види раків – вузькопалого, широкопалого та товстопалого. Проте лише вузькопалий залишається звичним мешканцем річок і озер, тоді як широкопалий та товстопалий вважаються рідкісними й перебувають під охороною держави. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
 
У водоймах України живуть три види раків: вузькопалий, широкопалий і товстопалий. Вузькопалий рак є найпоширенішим і зустрічається як у прісних, так і в солонуватих водоймах. Він пристосований навіть до умов зі зниженим вмістом кисню та може жити в стоячій воді, хоча віддає перевагу чистим проточним річкам.

«Він менш вибагливий до умов проживання, тому зустрічається частіше, ніж його рідкісні «родичі» – широкопалий і товстопалий раки. Для сховищ вузькопалий рак може використовувати поглиблення під камінням, затонулими деревами, а також місця серед стебел і коріння водяних рослин. Характерна риса цього виду – здатність зариватися в мул і надання переваги мулистим ґрунтам, що відрізняє його від широкопалого рака, який обирає тверді ґрунти. Назва виду походить від відносно довгих і вузьких клешень. Саме цей рак є об'єктом промислового вилову в Україні», – зазначили в агенстві.

Натомість широкопалий рак потребує виключно чистих прісних водойм і є надзвичайно чутливим до забруднення. Він мешкає в річках і озерах із крутими берегами та твердим ґрунтом, риє глибокі нори та має характерні масивні клешні.

«Широкопалий рак є найбільш чутливим до забруднення та низького вмісту кисню, що стало однією з причин скорочення його популяції. Він обирає круті та обривисті береги з глинистим або піщаним ґрунтом, де риє глибокі нори. Свою назву отримав завдяки помітно широким і масивним клешням. Широкопалий рак є аборигенним для європейських водойм і вважається еталоном чистоти води. Занесений до Червоної книги України зі статусом «вразливий», – зазначили в агентсві.

Товстопалий рак – типовий солонувато-водний вид, який трапляється лише в опріснених ділянках Чорного й Азовського морів та прилеглих лиманах. Через скорочення чисельності широкопалий і товстопалий раки занесені до Червоної книги України, тому їхній вилов категорично заборонений.

Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Нагадаємо, що на Харківщині рибоохоронці викрили двох браконьєрів, які незаконно виловили раків у період заборони. Їхній улов оцінили у майже 3 млн грн збитків для водних біоресурсів. На обох чоловіків склали адміністративні протоколи.

У Бершаді на Вінниччині рибалці вдалося спіймати гігантського сома довжиною майже два метри, що рідко трапляється у місцевих водоймах.

