Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Мінрозвитку назвало найпопулярніші маршрути

Безоплатними поїздками залізницею можна скористатися у непікові періоди на маршрутах до прифронтових громад

Кожен учасник програми «3000 км Україною» може отримати до 3000 км, які сумарно можна використати на чотири поїздки

Українці придбали за програмою «3000 км Україною» 40 тис. квитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Найпопулярніші маршрути, які обирають українці:

Фастів – Конотоп,

Одеса – Запоріжжя,

Київ/Жмеринка – Шостка,

Запоріжжя – Львів,

Суми – Рахів.

Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці».

Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Варто зазначити, що для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

«У періоди поза гарячим сезоном «Укрзалізниця» зможе пропонувати близько 250 тис. місць на місяць. Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення», – пояснив він.

Нагадаємо, з 3 грудня у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км. У перші години понад 30 тис. українців активували програму «3000 км Україною».

Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.