Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Мінрозвитку назвало найпопулярніші маршрути

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Безоплатними поїздками залізницею можна скористатися у непікові періоди на маршрутах до прифронтових громад
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кожен учасник програми «3000 км Україною» може отримати до 3000 км, які сумарно можна використати на чотири поїздки

Українці придбали за програмою «3000 км Україною» 40 тис. квитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Найпопулярніші маршрути, які обирають українці:

  • Фастів – Конотоп,
  • Одеса – Запоріжжя,
  • Київ/Жмеринка – Шостка,
  • Запоріжжя – Львів,
  • Суми – Рахів.

Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці».

Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Варто зазначити, що для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

«У періоди поза гарячим сезоном «Укрзалізниця» зможе пропонувати близько 250 тис. місць на місяць. Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення», – пояснив він.

Нагадаємо, з 3 грудня у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км. У перші години понад 30 тис. українців активували програму «3000 км Україною».

Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.

Поїзди Kyiv City Express на станціях Протасів Яр, Вокзальна та Караваєві Дачі прибуватимуть і відправлятимуться зі змінених колій
Київська міська електричка змінила колії посадки пасажирів на трьох станціях: де саме
Сьогодні, 13:16
Грінч ганяв вагонами, хоча так робити не варто, підсідав до пасажирів, жартував та фотографувався з пасажирами
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
Сьогодні, 10:01
Карпатський напрямок традиційно на першому місці, щоб українські військові та родини з дітьми могли відпочити
«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
23 грудня, 18:56
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
13 грудня, 10:40
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
6 грудня, 19:20
Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
2 грудня, 19:12
«Укрзалізниця» планує підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення у 2026 році
Мінекономіки рекомендувало «Укрзалізниці» утриматися від підвищення тарифів на вантажі
2 грудня, 11:58
Кабмін прийняв рішення щодо двох етапів запуску програми «3 тисячі кілометрів Україною»
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну
1 грудня, 13:47
Машиніст електропоїзда рушив, не переконавшись, що усі пасажири зайшли у вагон
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
26 листопада, 12:25

Суспільство

Міністерка культури України стала мамою на Різдво (фото)
Міністерка культури України стала мамою на Різдво (фото)
Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла
Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
