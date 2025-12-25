Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Миколаївської ОВА Кім передав 25 сертифікатів родинам військових на купівлю житла

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Голова Миколаївської ОВА Кім передав 25 сертифікатів родинам військових на купівлю житла
Сертифікати на житло вручили 25 родинам
фото: facebook.com/mykoda

Віталій Кім: Робимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла на загальну суму у  понад 60 мільйонів гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

«Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання – як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми», – наголосив Кім.

Загалом, за його інформацією, у 2025 році Миколаївська область отримала 169,2 млн грн державної субвенції, що дозволить забезпечити житлом 67 ветеранських родин.

Також очільник обласної адміністрації звернувся до ветеранів та їхніх родин. 

«Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім», – сказав Віталій Кім.

Читайте також:

Теги: ветеран Миколаїв Віталій Кім

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Послугою можна буде скористатися після того, як виконавчий комітет міськради підготує механізм
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
25 листопада, 17:13
Кабінет міністрів виділив 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
26 листопада, 18:02
Юрко Костишин загинув на фронті
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
15 грудня, 17:22
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині
18 грудня, 01:56
Церемонія прощання з військовими, Львів, 5 грудня 2025 року
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)
5 грудня, 13:30
Андрій Білецький
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони
6 грудня, 15:07
Найстаріший чоловік Північної Ірландії Норман Ірвін
107-річний ветеран Другої світової війни з Ірландії назвав cекрет довголіття
9 грудня, 09:19
Доманівській громаді вже побудовано дев’ять аналогічних будинків, у Кривоозерській планується ще сім
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
9 грудня, 16:39
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
20 грудня, 00:31

Суспільство

Голова Миколаївської ОВА Кім передав 25 сертифікатів родинам військових на купівлю житла
Голова Миколаївської ОВА Кім передав 25 сертифікатів родинам військових на купівлю житла
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua