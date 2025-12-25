Голова Миколаївської ОВА Кім передав 25 сертифікатів родинам військових на купівлю житла

Віталій Кім: Робимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла на загальну суму у понад 60 мільйонів гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання – як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми», – наголосив Кім.

Загалом, за його інформацією, у 2025 році Миколаївська область отримала 169,2 млн грн державної субвенції, що дозволить забезпечити житлом 67 ветеранських родин.

Також очільник обласної адміністрації звернувся до ветеранів та їхніх родин.

«Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім», – сказав Віталій Кім.