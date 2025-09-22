Головна Світ Соціум
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Симоньян нагадала, що її чоловік Тигран Кеосаян дев'ять місяців перебуває в комі
Симоньян: Скоро побачите мене в перуках

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Про це вона написала у Telegram, передає «Главком».

«З радістю написала б, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут може бути хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку.

Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.

Теги: рак Маргарита Симоньян росіяни

