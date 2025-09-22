Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак

Симоньян нагадала, що її чоловік Тигран Кеосаян дев'ять місяців перебуває в комі

Симоньян: Скоро побачите мене в перуках

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Про це вона написала у Telegram, передає «Главком».

«З радістю написала б, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут може бути хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку.

Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.