Міністерка культури України стала мамою на Різдво (фото)

Тетяна Бережна народила доньку у різдвяний вечір

Віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. Міністерка стала мамою на Різдво. Про це пише «Главком» із посиланням на допис політикині у Facebook.

У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією. «Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні!» – поділилася міністерка.

Також посадовиця опублікувала фото до свого допису, де її новонароджена донька тримає її за палець. Поруч з дівчинкою лежала рожева іграшка.

Тетяна Бережна розповіла про народження доньки у соцмережах фото: Тетяна Бережна/Facebook

У коментарях українці привітали Тетяну Бережну з народженням доньки. Також користувачі написали десятки коментарів з побажаннями та позитивними реакціями на допис міністрки культури.

Нагадаємо, що 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури.

Раніше «Главком» писав про те, що 1 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.

Також повідомлялося, що новою заступницею міністерки культури та віцепремʼєрки Тетяни Бережної стала журналістка й культурна менеджерка Богдана Лаюк. За словами міністерки культури, Лаюк відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання та розвитку української літератури за кордоном.