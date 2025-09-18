Головна Світ Соціум
В експрезидента Бразилії Болсонару лікарі виявили рак шкіри

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В експрезидента Бразилії Болсонару лікарі виявили рак шкіри
Нещодавно Болсонару звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження.
фото: Reuters

Болсонару вже виписали з лікарні після операції на шкірі

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару виписали з лікарні після того, як його госпіталізували через блювоту, запаморочення та низький кров'яний тиск. За словами лікарів, стан Болсонару покращився, але він продовжить отримувати подальше лікування в лікарні DF Star у Бразиліа. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Днями Болсонару звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження. Аналізи показали наявність плоскоклітинного раку шкіри. Лікарі повідомили, що два з цих уражень були ранніми стадіями раку шкіри, які вже були вилікувані шляхом видалення.

Однак Болсонару потрібно буде проходити регулярні огляди для моніторингу можливих нових уражень і щоб переконатися, що видалення було повним.

Нагадаємо, Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента Жаїра Болсонару до 27 років ув'язнення. Його визнали винним у спробі скасувати результати виборів 2022 року, а також у підготовці замаху на обраного президента Лулу да Сілву.

За версією прокурорів, Болсонару планував убити Лулу да Сілву та інших високопосадовців, використовуючи вибухівку, військову зброю або отруту.

За даними Федеральної поліції, Болсонару був «повністю поінформований» про наміри скасувати результати виборів і тиснув на армію. Прокурори стверджували, що змова почалася ще у 2021 році, а її кульмінацією став штурм урядових будівель його прихильниками.

70-річний Болсонару та його адвокати заперечували всі звинувачення, називаючи судовий процес «політичним переслідуванням».

Захист має право подати апеляції, проте після їх вичерпання вирок стане остаточним.

В експрезидента Бразилії Болсонару лікарі виявили рак шкіри
В експрезидента Бразилії Болсонару лікарі виявили рак шкіри
