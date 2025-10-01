Головна Вінниця Новини
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена

На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена довжиною майже 2 метри
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Рекордний сом довжиною 1,76 метра став справжньою сенсацією для рибальської спільноти Вінниччини

У Бершаді на Вінниччині рибалці вдалося спіймати гігантського сома довжиною майже два метри, що рідко трапляється у місцевих водоймах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України. 

«У місті Бершадь Вінницької області рибалці пощастило спіймати в річці Дохна гігантського сома», – повідомляють в агенстві.

На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена фото 1
колаж: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Розмір риби співмірний із зростом дорослої людини, що робить улов одним із найбільших у регіоні за останній час.

На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена фото 2
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Такий трофей є рідкістю і справжньою гордістю для місцевої рибальської спільноти. Подібні улови свідчать про те, що у водоймах України ще трапляються справжні річкові гіганти, а вправність і удача рибалок заслуговують на увагу та повагу.

«Сом європейський – не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті. Його довжина може сягати 5 метрів, а вага – понад 100 кг. В Україні ці хижаки мешкають у басейнах усіх річок», – зазначили в агенстві.

На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена фото 3
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена фото 4
фото: vinnitsa.info

Нагадаємо, що на Львівщині рибалка спіймав справжніх гігантів – осетрів вагою до 30 кг. Улов було зроблено на спортивному озері закритого типу, куди потрапити можна лише за спеціальною рекомендацією. За два дні рибалки зловили два коропи та п’ять осетрів, кожен з яких важив від 25 до 30 кг.

Іхтіологиня НАН України Юлія Куцоконь в коментарі «Главкому» розповіла, що штучна зміна річок у ХХ столітті, зокрема будівництво гребель, створення ставків і водосховищ, істотно змінила умови життя прісноводних риб в Україні. Такі аборигенні види, як золотий карась, втрачають середовище існування і зникають. Водночас витривалі чужорідні інвазивні риби, як-от ротань-головешка й чебачок амурський, починають домінувати у водоймах.

