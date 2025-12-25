Священник з Тернополя назвав війну в Україні покаранням за аборти

Священник назвав 12 млн абортів з дня Незалежності України причиною війни

Священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Він заявив, що війна – це наслідок 12 млн абортів, які зробили за часи незалежності України. Про це священник сказав у інтерв’ю Марічці Довбенко, передає «Главком».

Ведуча Марічка Довбенко поцікавилася у священника, що саме він мав на увазі, коли робив подібні заяви. «Ви сказали, що ця війна – це покарання українцям за 12 млн абортів, які вони зробили з дня Незалежності», – уточнила інтерв’юєрка.

На це Олексій Філюк відповів, що він дійсно говорив про подібне та розтлумачив свої слова. «Сьогодні, якби 12 млн абортованих дітей поставити в оборону, то вони б закидали шапками мокшанців», – сказав він.

За словами священника, те що у Європі існують країни, де відсоток абортів більший і немає війни – це питання часу. Він стверджує, що подібна історія повторюється. «Як каже апостол Яків: через що між вами війни? Через жорстокосердечність вашу. А кров тих невинних вбитих, абортованих дітей за часи незалежності. Це приблизна статистика. Це те, що при лікарнях. А може бути в рази більше», – сказав Олексій Філюк.

Він також додав, що ця статистика має «жахливі цифри». «Сьогодні в нас демографічна криза, в нас нема кому воювати, бо мало народжується дітей. Це ж наш генофонд», – заявив священник.

Нагадаємо, що священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини отримав повістку одразу після похорону загиблого героя. Священник розповів, що після прощання з воїном до нього підійшли військові ТЦК і вручили повістку.

