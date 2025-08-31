Головна Країна Події в Україні
На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На порушників оформили адміністративні протоколи
фото: Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів

На Харківщині викрили браконьєрів, які завдали збитків на 3 млн грн

На Харківщині рибоохоронці виявили двох браконьєрів, які незаконно виловили раків у період заборони на вилов. Загальна сума збитків, завданих рибним запасам, становить близько 3 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів.

Першого порушника викрили на Вільхівському водосховищі. За допомогою трьох раколовок він виловив 138 раків. Сума нарахованих йому збитків склала близько 460 тис. грн.

На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн фото 1
фото: Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів

Другий, значно більший випадок, зафіксували в Богодухівському районі. Там чоловік, використовуючи 100 раколовок, спіймав 781 екземпляр раків. Збитки, завдані природі, сягнули 2,6 млн грн.

На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн фото 2
фото: Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів

На місця обох подій було викликано слідчо-оперативні групи Національної поліції. На порушників оформили адміністративні протоколи, також готуються матеріали для відкриття кримінальних справ.

Вилучені раки, які були ще живими, повернули у природне середовище. Нагадуємо, що в період другої линьки раків, з 15 серпня по 30 вересня, на більшості водойм України діє заборона на їх вилов.

Нагадаємо, вересень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Починається сезон активного клювання, так званий «осінній жор» хижої риби, а погода стає прохолодною та комфортною для тривалих поїздок.

Теги: рак Харківщина браконьєр

