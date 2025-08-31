На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн

На Харківщині викрили браконьєрів, які завдали збитків на 3 млн грн

На Харківщині рибоохоронці виявили двох браконьєрів, які незаконно виловили раків у період заборони на вилов. Загальна сума збитків, завданих рибним запасам, становить близько 3 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів.

Першого порушника викрили на Вільхівському водосховищі. За допомогою трьох раколовок він виловив 138 раків. Сума нарахованих йому збитків склала близько 460 тис. грн.

фото: Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів

Другий, значно більший випадок, зафіксували в Богодухівському районі. Там чоловік, використовуючи 100 раколовок, спіймав 781 екземпляр раків. Збитки, завдані природі, сягнули 2,6 млн грн.

фото: Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів

На місця обох подій було викликано слідчо-оперативні групи Національної поліції. На порушників оформили адміністративні протоколи, також готуються матеріали для відкриття кримінальних справ.

Вилучені раки, які були ще живими, повернули у природне середовище. Нагадуємо, що в період другої линьки раків, з 15 серпня по 30 вересня, на більшості водойм України діє заборона на їх вилов.

Нагадаємо, вересень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Починається сезон активного клювання, так званий «осінній жор» хижої риби, а погода стає прохолодною та комфортною для тривалих поїздок.