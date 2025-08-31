На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн
На Харківщині викрили браконьєрів, які завдали збитків на 3 млн грн
На Харківщині рибоохоронці виявили двох браконьєрів, які незаконно виловили раків у період заборони на вилов. Загальна сума збитків, завданих рибним запасам, становить близько 3 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держагентство з меліорації, рибного господарства та продовольчих ресурсів.
Першого порушника викрили на Вільхівському водосховищі. За допомогою трьох раколовок він виловив 138 раків. Сума нарахованих йому збитків склала близько 460 тис. грн.
Другий, значно більший випадок, зафіксували в Богодухівському районі. Там чоловік, використовуючи 100 раколовок, спіймав 781 екземпляр раків. Збитки, завдані природі, сягнули 2,6 млн грн.
На місця обох подій було викликано слідчо-оперативні групи Національної поліції. На порушників оформили адміністративні протоколи, також готуються матеріали для відкриття кримінальних справ.
Вилучені раки, які були ще живими, повернули у природне середовище. Нагадуємо, що в період другої линьки раків, з 15 серпня по 30 вересня, на більшості водойм України діє заборона на їх вилов.
Нагадаємо, вересень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Починається сезон активного клювання, так званий «осінній жор» хижої риби, а погода стає прохолодною та комфортною для тривалих поїздок.
Коментарі — 0