Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз

Середня температура може бути на 1,5 градуса нижчою за кліматичну норму

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили попередній прогноз на січень 2026 року. За оцінкою синоптиків, середня місячна температура в Україні може бути нижчою за кліматичну норму, а кількість опадів – у межах звичайних показників, пише «Главком».

За кліматичними даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні зазвичай становитиме від 0 до -6 градусів, а в Криму: від -1 до +4 градусів.

Абсолютні мінімуми температури в другому місяці зими в різні роки досягали від -27 до -38 градусів, а в окремих областях: Луганській, Харківській, Сумській, Київській, Черкаській і Львівській – місцями фіксувалися морози до –39…-42 градусів.

У Криму та в Одеській області температура інколи знижувалася до -13…-23 градусів.

Водночас у січні можливі й потепління: абсолютні максимуми температури по Україні становлять від +10 до +18 градусів, у Криму – до +20 градусів.

Середня місячна кількість опадів у січні зазвичай складає 26-55 мм, на Закарпатті – до 89 мм, а на високогір’ї Карпат та в Кримських горах – до 125 мм.

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2026 року середня місячна температура очікується на рівні -1…-7 градусів, що приблизно на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Кількість опадів прогнозують у межах 28-79 мм, що відповідає звичайним показникам.

У синоптиків також попереджають, що через очікуване похолодання на річках і мілководді водосховищ найближчим часом можливе утворення та посилення льодових явищ, які можуть становити небезпеку.

Раніше експерти писали про наближення до України різкого зимового похолодання. За даними синоптиків, очікується стійке зниження температури повітря, що може призвести до формування небезпечних льодових явищ.