Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Січень 2026 обіцяє холодніший старт року
фото з відкритих джерел

Середня температура може бути на 1,5 градуса нижчою за кліматичну норму

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили попередній прогноз на січень 2026 року. За оцінкою синоптиків, середня місячна температура в Україні може бути нижчою за кліматичну норму, а кількість опадів – у межах звичайних показників, пише «Главком».

За кліматичними даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні зазвичай становитиме від 0 до -6 градусів, а в Криму: від -1 до +4 градусів.

Абсолютні мінімуми температури в другому місяці зими в різні роки досягали від -27 до -38 градусів, а в окремих областях: Луганській, Харківській, Сумській, Київській, Черкаській і Львівській – місцями фіксувалися морози до –39…-42 градусів.

У Криму та в Одеській області температура інколи знижувалася до -13…-23 градусів.

Водночас у січні можливі й потепління: абсолютні максимуми температури по Україні становлять від +10 до +18 градусів, у Криму – до +20 градусів.

Середня місячна кількість опадів у січні зазвичай складає 26-55 мм, на Закарпатті – до 89 мм, а на високогір’ї Карпат та в Кримських горах – до 125 мм.

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2026 року середня місячна температура очікується на рівні -1…-7 градусів, що приблизно на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Кількість опадів прогнозують у межах 28-79 мм, що відповідає звичайним показникам.

У синоптиків також попереджають, що через очікуване похолодання на річках і мілководді водосховищ найближчим часом можливе утворення та посилення льодових явищ, які можуть становити небезпеку.

Раніше експерти писали про наближення до України різкого зимового похолодання. За даними синоптиків, очікується стійке зниження температури повітря, що може призвести до формування небезпечних льодових явищ.

Читайте також:

Теги: повітря погода синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 28 листопада
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
28 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 29 листопада
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада 2025
29 листопада, 06:14
Прогноз погоди на 9 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 9 грудня 2025
9 грудня, 06:01
Китай запустив найбільший у світі дрон-авіаносець
Китай вперше запустив найбільший у світі носій дронів
11 грудня, 09:16
У Києві хмарно
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59
У Києві туман
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Аномальне цвітіння у Києві
Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)
22 грудня, 18:32
Shahed-136 з подвійною бойовою частиною
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ
14 грудня, 17:57
Прогноз погоди на 25 грудня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
Сьогодні, 06:00

Суспільство

Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua