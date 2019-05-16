У Зеленського вже просять Раду працювати швидше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Зеленського, напевно, вже підготували законопроекти, які треба терміново прийняти

У Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада не затягуватиме із законами так, як з призначенням дати інавгурації. Про це говориться в повідомленні прес-служби новообраного президента.

«Команда Володимира Зеленського сподівається, що надалі народні обранці ухвалюватимуть необхідні для країни закони швидше, ніж ми бачили на прикладі призначення дати офіційного вступу Володимира Зеленського на посаду Президента України», - повідомляє прес-служба.

Коментуючи голосування парламенту по даті інавгурації, у Зеленського відмітили, що рішення депутатів спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день.

Раніше прес-служба команди Зеленського повідомляла про плани вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Верховна Рада 16 травня ухвалила 16 постанову, якою визначила, що урочисте засідання парламенту з приводу інавгурації новообраного президента Володимир Зеленський відбудеться 20 травня.