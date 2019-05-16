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    Політика

    У Зеленського вже просять Раду працювати швидше

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    У Зеленського вже просять Раду працювати швидше
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Зеленського, напевно, вже підготували законопроекти, які треба терміново прийняти

    У Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада не затягуватиме із законами так, як з призначенням дати інавгурації. Про це говориться в повідомленні прес-служби новообраного президента.

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    «Команда Володимира Зеленського сподівається, що надалі народні обранці ухвалюватимуть необхідні для країни закони швидше, ніж ми бачили на прикладі призначення дати офіційного вступу Володимира Зеленського на посаду Президента України», - повідомляє прес-служба.

    Коментуючи голосування парламенту по даті інавгурації, у Зеленського відмітили, що рішення депутатів спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день.

    Раніше прес-служба команди Зеленського повідомляла про плани вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Верховна Рада 16 травня ухвалила 16  постанову, якою визначила, що урочисте засідання парламенту з приводу інавгурації новообраного президента Володимир Зеленський відбудеться 20 травня.

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