Учасник бойових дій лайкнув пропагандистську листівку у соцмережі та отримав вирок

Чоловік підтвердив, що лайкнув фотографію в інтернеті. При цьому не знав, що це злочин

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Роменський міськрайонний суд Сумської області оштрафував на 4,25 тис. грн учасника бойових дій за розповсюдження пропагандистської листівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 грудня.

За матеріалами справи, у травні 2020 року обвинувачений відвідав соціальну мережу «Однокласники», де поставив відмітку «Клас» під публікацією іншого користувача. Публікація мала вигляд агітаційної листівки на чорному фоні з зображенням схожим на радянський Герб, в якому в оточенні перев'язаних снопів посередині є зображення радянської зірки з серпом і молотом, яка оповита знизу червоною стрічкою із текстом «Один народ». Також над зіркою зображені три прапори: Росії, України і Білорусі.

Після вподобання обвинуваченим пропагандистська листівка в автоматичному режимі розповсюдилась на персональних сторінках всіх його 164 друзів та підписників.

За висновками судової лінгвістичної експертизи писемного мовлення чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства юстиції №3897/20-24 від 09.09.2020, у спірній публікації в соцмережі «Однокласники» міститься публічний заклик-звернення до невизначеного кола осіб, ймовірно, українців, які поділяють погляди автора (щодо єдності трьох слов`янських народів: українців, білорусів і росіян), скинути чинну українську владу задля об`єднання цих трьох народів за принципом триєдності.

У суді обвинувачений попросив затвердити угоду про визнання винуватості, яку він уклав з прокурором. Згідно з її змістом, обвинувачений повинен заплатити штраф у розмірі 4,25 тис. грн.

Також чоловік підтвердив, що лайкнув фотографію в інтернеті. При цьому не знав, що це злочин.

Що цікаво: суд зазначив, що сторона обвинувачення при кваліфікації дій учасника бойових дій не конкретизувала, який саме злочин скоїв обвинувачений – насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або ж захоплення державної влади. Водночас сторона обвинувачення лише обмежилася констатуванням всіх зазначених у ч.2 ст. 109 Кримінального кодексу України ознак складу злочину.

Попри це ані обвинувачений, ані його захисник не висловили заперечень щодо правильності кваліфікації дій сторони обвинувачення. Тому суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості.

Обставини, які пом`якшили покарання обвинуваченого: щире каяття; то й факт, що він є учасником бойових дій та нагородженим державними нагородами; має сина, який є ветераном війни-учасником бойових дій. Окрім штрафу, суд стягує 6,5 тис. грн з обвинуваченого за проведення експертизи.

Як повідомляв «Главком», Щорський районний суд Чернігівської області визнав винним громадянина Казахстану у пропаганді війни і незаконному зберіганні зброї та призначив йому п'ять років тюрми, які замінив на три роки випробувального терміну. У суді свідки підтвердили, що обвинувачений у своїх дописах «Вконтакте» возвеличував бойовика Моторолу і виправдовував дії Путіна.

Крім цього, влітку 2021 року вирок отримав заробітчанин із Франківщини кликав Росію врятувати Україну від «хунти і жидів».

Також Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з'являлися у нього на сторінці.