Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди

Ігор Плахута подякував розвідникам за професіоналізм, витримку та роботу, яка часто залишається непомітною для широкого загалу

З нагоди Дня воєнної розвідки України Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО та відзначив їх нагородами. Про це повідомили у Силах територіальної оборони ЗСУ.

Плахута наголосив, що робота військових розвідників часто залишається непомітною, а значна частина проведених ними операцій ніколи не стає публічною.

«Ви бачите ворога там, де його не бачать інші. І дієте там, де найважче», – зазначив Командувач.

За його словами, саме завдяки роботі розвідників Сили оборони отримують інформацію про плани противника, завдають йому втрат та позбавляють можливості досягати поставлених цілей.

«За кожною успішною операцією – ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче», – підкреслив Плахута.

Командувач також подякував усім військовослужбовцям, які щодня працюють заради безпеки та незалежності України, та вшанував пам’ять загиблих розвідників.

«Схиляю голову перед пам’яттю розвідників, які віддали життя за нашу Батьківщину. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях», – сказав генерал-майор.