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Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди

Ігор Плахута подякував розвідникам за професіоналізм, витримку та роботу, яка часто залишається непомітною для широкого загалу

З нагоди Дня воєнної розвідки України Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО та відзначив їх нагородами. Про це повідомили у Силах територіальної оборони ЗСУ.

Плахута наголосив, що робота військових розвідників часто залишається непомітною, а значна частина проведених ними операцій ніколи не стає публічною.

Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди фото 1

«Ви бачите ворога там, де його не бачать інші. І дієте там, де найважче», – зазначив Командувач.

За його словами, саме завдяки роботі розвідників Сили оборони отримують інформацію про плани противника, завдають йому втрат та позбавляють можливості досягати поставлених цілей.

«За кожною успішною операцією – ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче», – підкреслив Плахута.

Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди фото 2

Командувач також подякував усім військовослужбовцям, які щодня працюють заради безпеки та незалежності України, та вшанував пам’ять загиблих розвідників.

Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди фото 3
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди фото 4
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди фото 5

«Схиляю голову перед пам’яттю розвідників, які віддали життя за нашу Батьківщину. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях», – сказав генерал-майор.

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Теги: ЗСУ війна розвідка

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