Німеччина має секретний підрозділ, який озброює Україну – FT

Підрозділ шукає відповідні системи озброєння та організовує їх закупівлю для Києва

Команда з менш ніж 20 військових може організувати закупівлю озброєння для Києва за лічені тижні

Німеччина має секретний підрозділ Sonderstab Ukraine, який займається закупівлею озброєння для України. Команда складається менш ніж із 20 людей і працює значно швидше за звичні для німецької військової бюрократії процедурами. Про це пише «Главком» з посиланням на дані Financial Times.

Підрозділ створили через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку він був ситуаційним центром, який мав стежити за перебігом війни та інформувати керівництво Німеччини. У липні 2022 року його перетворили на Sonderstab Ukraine.

За даними журналістів, Київ передає німецькій стороні перелік необхідного озброєння, після чого підрозділ шукає відповідні системи та організовує їх закупівлю. Рахунок оплачує уряд Німеччини.

Водночас військові з Sonderstab Ukraine не просто виконують заявки української сторони. Вони також оцінюють ефективність озброєння на полі бою та можуть коригувати подальші закупівлі залежно від отриманих результатів.

Підрозділ очолює бригадний генерал Йоахім Кашке. Він розповів виданню, що структура має дуже короткий ланцюг ухвалення рішень, що дозволяє швидко реагувати на потреби України.

Деякі співрозмовники видання називають Sonderstab Ukraine «партизанським підрозділом» через його нетиповий для німецької військової системи спосіб роботи. Йдеться насамперед про швидкість ухвалення рішень та мінімальну бюрократію.

На початку роботи підрозділу військові працювали практично цілодобово. Колишній керівник Sonderstab Ukraine Крістіан Фройдінг згадував, що співробітники працювали позмінно, оскільки не могли просто завершити роботу наприкінці робочого дня.

Німецька сторона при цьому не розкриває повний перелік озброєння, яке закуповує Sonderstab Ukraine. Через характер роботи підрозділу значна частина інформації про його діяльність залишається закритою.

Варто нагадати, що на північному сході України, у майстернях 3-го армійського корпусу ЗСУ, військовослужбовці готують до бойових завдань робототехнічні комплекси.

Чотириколісні безпілотні машини «Гієна», здатні транспортувати до 20 кг вибухівки, застосовуються для штурму ворожих бліндажів, зупинки просування сил РФ та навіть захоплення російських військовополонених. Подібні підрозділи створюються по всій лінії фронту, оскільки Збройні сили України прагнуть компенсувати перевагу ворога в живій силі за рахунок технологічного розвитку.