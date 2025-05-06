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Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
Письменник є одним із найяскравіших представників покоління шістдесятників
фото з відкритих джерел

Шевчук є автором понад 150 художніх і наукових книжок

Сьогодні, 6 травня, пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

«Сьогодні зранку після важкої хвороби помер великий український письменник і дослідник Валерій Шевчук. Вічна пам'ять», – написав він.

Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук фото 1

Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

Митець є автором понад 150 художніх і наукових книжок. Його твори перекладено 22 мовами світу, а за їхніми сюжетами створено фільми та театральні постановки в Україні та за кордоном. Серед його текстів – «Дім на горі», «Три листки за вікном», «Птахи з невидимого острова».

Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук фото 2

Що відомо про Валерія Шевчука

Шевчук народився у Житомирі 1939 року. Закінчив історико-філософський факультет Київського університету.

Працював журналістом, науковим співробітником, вів історичний клуб «Літописець» при Спілці письменників України, а також авторську програму на «Українському радіо». Він був почесним професором Києво-Могилянської академії, Львівського національного університету імені Івана Франка та Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук фото 3

У літературу Валерій Шевчук увійшов 1962 року паралельно з іншими письменниками-шістдесятниками завдяки публікаціям у журналі «Вітчизна» та в «Літературній газеті». Його проза не була схожа на тексти інших українських радянських письменників, які оспівували соціалістичні реалії. У 1970-х роках він потрапив до чорного списку через який його не друкували 10 років.

1988 року Шевчук отримав Шевченківську премію за роман-триптих «Три листки за вікном». Крім того, він лауреат літературних премій ім. Михайла Коцюбинського, Олександра Копиленка, Євгена Маланюка, Івана Огієнка, Олени Пчілки тощо. У 1999 році письменник отрима орден Ярослава Мудрого пʼятого ступеня.

Як повідомлялося, у січні минулого року Валерій Шевчук через діабет опинився на стаціонарі в лікарні.

До слова, у Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна монахиня Інах Канабарро Лукас.

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Теги: смерть письменник

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