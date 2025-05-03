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Обстріл Харкова та вибухова ніч у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Харкова та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 3 травня
фото: Харківська ОДА

У Харкові внаслідок атаки БпЛА майже 50 людей отримали поранення

Росія завдала удару по Харкову, армія Ізраїлю завдала авіаударів по столиці Сирії, Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 млн, у Києві автомобіль збив на смерть чоловіка, у Росії також було гучно.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

Внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Станом на зараз відомо про 47 поранених внаслідок ворожого обстрілу.

Серед постраждалих є 11-річна дитина. Вісім осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.

Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 млн

У повідомленні Держдепу йдеться про схвалення можливого закордонного продажу для України на $310,5 млн, що передбачає навчання та технічне обслуговування винищувачів F-16.

Зокрема, йдеться про:

  • модифікацію та модернізацію літаків;
  • навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;
  • запасні частини, витратні матеріали;
  • наземне обслуговуюче обладнання;
  • доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення та інше.
     

Армія Ізраїлю завдала авіаударів по столиці Сирії

Ізраїль завдав декілька потужних авіаударів по околицях сирійської столиці Дамаска.

За повідомленням державного агентствоа SANA, внаслідок обстрілів загинула людина. Вибухи також пролунали в районах на північ від столиці та в провінції Хама.

За даними сирійських джерел, ізраїльські військові літаки порушили повітряний простір Сирії над провінціями Хомс, Хама та Латакія.

ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі підтвердив атаку та повідомив, що було уражено військовий об'єкт.

У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка

У ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину.

Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка. 

Стало відомо, що на місце події прибули патрульні. Також повідомлялось, що водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Вибухова ніч у Росії

У ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму було гучно, працювала ППО та літали дрони.

Атаку безпілотниками зафіксовано: на території тимчасово окупованого Криму, Краснодарського краю, Анапи, Новоросійська та Ростовської області.

Міноборони РФ наразі не коментувало інформацію про «наліт» дронів. Водночас, за даними місцевих пабліків, є пошкодження житлових будинків та загорання.

Інформація про постраждалих відсутня.

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Теги: армія Міноборони РФ смерть військові автомобіль навчання поранення дитина

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