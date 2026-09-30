Зеленський провів нараду з військовими командирами на Лиманському напрямку

Командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби військових на передовій

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня провів координаційну нараду на Лиманському напрямку з командирами корпусів, бригад і батальйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Було обговорено потреби військових, оборонні закупівлі та ситуацію на фронті. Зокрема, командири доповіли про рішення щодо закупівлі пікапів безпосередньо на рівні бригад. Також ішлося про посилення Сил безпілотних систем, збільшення фінансування на дрони, спрощення процедур закупівель, розширення штатів, а також поповнення та підготовку особового складу.

Окремо військові порушили питання потреби у далекобійній артилерії. За словами Зеленського, відповідні рішення з командирами узгодили. Крім того, командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Під час зустрічі також обговорили ситуацію на фронті на сході та півдні України, розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Серед інших питань були повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини, залучення іноземців та логістика.

Зеленський зазначив, що всі порушені питання, які стосуються військового командування, мають опрацювати та винести на обговорення під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри, опубліковані українським лідером.

Нагадаємо, 27 вересня Володимир Зеленський повідомив про важливі результати Сил оборони на Лиманському напрямку. За словами президента, українські військові виконували визначені завдання в межах операції «Вівальді». На той момент Лиманський напрямок залишався одним із найактивніших на фронті поряд із Покровським і Костянтинівським.

Наступного дня Сили оборони завершили третій етап операції «Вівальді». За його підсумками українські військові повернули контроль над 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військових