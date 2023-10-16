Ударив мороз і засипало снігом: у Карпати прийшла зима (відео)
На горі хмарно і туманно, а вітер сягає чотирьох метрів на секунду
У понеділок, 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
Як зазначається, в українські Карпати вже прийшла зима. Також значно похолодало.
На горі хмарно і туманно, а вітер сягає чотирьох метрів на секунду.
«Станом на 08:00 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с, температура повітря -6°С», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг.
Раніше повідомлялося, що двоє туристів заблукали під час спуску з Говерли удень 8 жовтня. Рятувальники вирушили на їхні пошуки. Проте одного з чоловіків виявили вже мертвим.
Коментарі — 0