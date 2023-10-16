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Ударив мороз і засипало снігом: у Карпати прийшла зима (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ударив мороз і засипало снігом: у Карпати прийшла зима (відео)
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горі хмарно і туманно, а вітер сягає чотирьох метрів на секунду

У понеділок, 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

Як зазначається, в українські Карпати вже прийшла зима. Також значно похолодало.

На горі хмарно і туманно, а вітер сягає чотирьох метрів на секунду.

«Станом на 08:00 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с, температура повітря -6°С», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг. 

Раніше повідомлялося, що двоє туристів заблукали під час спуску з Говерли удень 8 жовтня. Рятувальники вирушили на їхні пошуки. Проте одного з чоловіків виявили вже мертвим.

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Теги: рятувальники повітря вітер снігопад Карпати (гори)

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