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На Говерлі загинув турист

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Говерлі загинув турист
Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно
фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники транспортували тіло загиблого до підніжжя гори та передали працівникам поліції

Двоє туристів заблукали під час спуску з Говерли удень 8 жовтня. Рятувальники вирушили на їхні пошуки, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Проте одного з чоловіків виявили вже мертвим.

«О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено 2-го туриста без ознак життя, рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно», – сказано у повідомленні.

На Говерлі загинув турист фото 1

Рятувальники транспортували тіло загиблого до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

На Говерлі загинув турист фото 2

«Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах», – сказано у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг

Теги: рятувальники Говерла снігопад

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