Росіяни обстріляли рятувальників в Нікополі, є поранені (фото)

Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль

Сьогодні, 13 жовтня, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу. Поранено двох пожежників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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«Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння», – йдеться в повідомленні.

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Саме в цей час росіяни завдали ще одного удару.

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«Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль», – додали в МВС України.

Триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.