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Ухилення та звільнення від мобілізації: військком пояснив різницю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ухилення та звільнення від мобілізації: військком пояснив різницю
Особу можуть покарати за ухилення у разі, якщо вона викине повістку та не з’явиться до ТЦК
фото з відкритих джерел

Законне звільнення від призову не призводить до настання відповідальності, на відміну від ухилення

«Звільнення від мобілізації» та «ухилення» – це кардинально різні речі. Чим вони відрізняються, розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києву» начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у Києві ТЦК Володимир Новосядлий.

Військком нагадав, що звільнення від мобілізації визначено в статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Там визначено виключений перелік підстав, які звільняють осіб від мобілізації. Наприклад, бронювання працівників за державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями. Звільнення за станом здоров’я та сімейними обставинами. Наявність трьох дітей, дитини з інвалідністю, дружини чи одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи у разі відсутності осіб, які могли б здійснювати догляд і так далі. У статті детально це розписано», – зазначив він.

Що стосується ухилення від мобілізації, то такою вважається особа, яка, наприклад, після отримання повістки її викинула і не з’явилася до ТЦК. В такому випадку матеріали направляють до Національної поліції, а такі особи з’являються у базі даних як розшукувані.

Згідно з Постановою №1487 Нацполіція має затримати та доставити до ТЦК військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення для складання протоколу.

«Складається протокол про адміністративне правопорушення. Якщо особа заявляє, що вона не бажає спілкуватися, то це вже явний факт ухиляння від мобілізації. За це передбачено кримінальну відповідальність. Складають відповідні документи й матеріали подають на досудове розслідування стосовно ухиляння», – розповів Новосядлий.

Військком додав, що за ухилення від мобілізації порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, командир 118-ї бригади Анатолій Стуженко закликав посилити мобілізацію та надати більше повноважень працівникам територіальних центрів комплектування (ТЦК).  В іншому випадку, за його словами, Україна може програти війну, а Росія використає ухилянтів для майбутніх атак на інші країни.

До слова, прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину державного кордону. Найчастіше ухилянти намагають втекти через «зелену» ділянку кордону або через пункти пропуску з підробними документами. 

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Теги: Національна поліція України ТЦК мобілізація ухилянти

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