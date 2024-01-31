Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами
Військовий наголосив, що Україна може програти у випадку, якщо не посилити мобілізацію 
фото з відкритих джерел

За словами Стуженка, якщо сьогодні не посилити мобілізацію, то Україна може програти

Командир 118-ї бригади Анатолій Стуженко в інтерв’ю «18000» закликав посилити мобілізацію та надати більше повноважень працівникам територіальних центрів комплектування (ТЦК).  В іншому випадку, за його словами, Україна може програти війну, а Росія використає ухилянтів для майбутніх атак на інші країни.

«Повірте мені, ми дограємось в демократію до такого стану, що нас скоро, військових, ногами будуть пинати. Повинно так: не вийшов з машини – прострелили коліно. Тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація», – заявив він.

За словами Стуженка, якщо сьогодні не посилити мобілізацію, то Україна може програти, а Росія потім використає ухилянтів як «гарматне м'ясо», поширюючи військову агресію на інші країни.

«Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі… Для них ми ніхто. Впадемо ми – усіх цих диванних зберуть в одну кучі, одягнуть у їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки у них за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли», – переконаний військовий.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Читайте також: 

Теги: росія війна мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце падіння російського військового літака Іл-76, 24 січня 2024 року
Операція «Іл-76». Хронологія повідомлень російської пропаганди
26 сiчня, 08:47
У Білгороді прогриміли сильні вибухи (відео)
У Білгороді прогриміли сильні вибухи (відео)
4 сiчня, 23:30
Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ
Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ
18 сiчня, 22:30
Зруйновані квартали міста Авдіївка
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)
11 сiчня, 16:15
Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле
«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс
15 сiчня, 16:32
Збройні сили НАТО готові до війни
Адмірал закликав країни НАТО готуватися до війни з Росією
19 сiчня, 07:39
Родинам дедалі важче ухвалити рішення про народження дитини через війну, соціальні та економічні негаразди
В Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності
27 сiчня, 15:33
США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес
Допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа – Financial Times
26 сiчня, 11:01
Пожежа у російському селищі Муромцеве
Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
Сьогодні, 06:57

Суспільство

«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами
«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення
Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення
Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)
Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
142K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
62K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
24K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
24K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
11K
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua