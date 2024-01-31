«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами

Військовий наголосив, що Україна може програти у випадку, якщо не посилити мобілізацію

За словами Стуженка, якщо сьогодні не посилити мобілізацію, то Україна може програти

Командир 118-ї бригади Анатолій Стуженко в інтерв’ю «18000» закликав посилити мобілізацію та надати більше повноважень працівникам територіальних центрів комплектування (ТЦК). В іншому випадку, за його словами, Україна може програти війну, а Росія використає ухилянтів для майбутніх атак на інші країни.

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«Повірте мені, ми дограємось в демократію до такого стану, що нас скоро, військових, ногами будуть пинати. Повинно так: не вийшов з машини – прострелили коліно. Тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація», – заявив він.

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За словами Стуженка, якщо сьогодні не посилити мобілізацію, то Україна може програти, а Росія потім використає ухилянтів як «гарматне м'ясо», поширюючи військову агресію на інші країни.

«Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі… Для них ми ніхто. Впадемо ми – усіх цих диванних зберуть в одну кучі, одягнуть у їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки у них за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли», – переконаний військовий.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.