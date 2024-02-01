Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
«Я думаю, що на війні ніхто не хоче побувати»
Після повномасштабного вторгнення біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) стояли черги з бажаючих мобілізуватися, однак зараз охочих служити дедалі менше. Про те, чому так відбувається, розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києву» начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у Києві ТЦК Володимир Новосядлий.
«Я думаю, що на війні ніхто не хоче побувати. За цей час у нас з’явилося дуже багато очевидців цих страшних подій. У кожного, мабуть, є знайомі чи родичі, які беруть активну участь у бойових діях. Люди між собою спілкуються і я не думаю, що будь-хто з військових, хто зараз знаходиться на передовій, скаже, що там класно. Це перша причина», – зазначив він.
Другою причиною Новосядлий назвав те, що «у суспільстві сформувалася така думка, що війна десь далеко». Він додав, що в майбутньому, на його думку, процес мобілізації полегшиться через створення реєстру військовозобов’язаних.
Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.
До слова, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що у навчальних центрах України готові підготувати і 100, і 200, і 500 тисяч новобранців. За його словами, в даний час постійно проводяться відповідні заходи, відбуваються службові наради, на яких уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів.
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