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Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
Якщо після початку війни біля ТЦК стояли черги, то зараз кількість охочих служити скорочується
фото з відкритих джерел

«Я думаю, що на війні ніхто не хоче побувати»

Після повномасштабного вторгнення біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) стояли черги з бажаючих мобілізуватися, однак зараз охочих служити дедалі менше. Про те, чому так відбувається, розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києву» начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у Києві ТЦК Володимир Новосядлий.

«Я думаю, що на війні ніхто не хоче побувати. За цей час у нас з’явилося дуже багато очевидців цих страшних подій. У кожного, мабуть, є знайомі чи родичі, які беруть активну участь у бойових діях. Люди між собою спілкуються і я не думаю, що будь-хто з військових, хто зараз знаходиться на передовій, скаже, що там класно. Це перша причина», – зазначив він.

Другою причиною Новосядлий назвав те, що «у суспільстві сформувалася така думка, що війна десь далеко». Він додав, що в майбутньому, на його думку, процес мобілізації полегшиться через створення реєстру військовозобов’язаних.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

До слова, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що у навчальних центрах України готові підготувати і 100, і 200, і 500 тисяч новобранців. За його словами, в даний час постійно проводяться відповідні заходи, відбуваються службові наради, на яких уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів.

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Теги: війна мобілізація ТЦК

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