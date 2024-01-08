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ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі
Досудове розслідування щодо працівників ТЦК завершено
фото: dbr.gov.ua/ДБР

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Завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних. Про таке повідомили у Державному бюро розслідувань. 

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

Правоохоронців зазначають, з’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, працівники ТЦК запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до військкомату.

Згодом потерпілого та ще одного мобілізованого військові побили у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Як повідомили у ДБР, таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.Командира відділення охорони – у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.

Нагадаємо, у перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК).

До слова, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік.

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Теги: мобілізація військомат суд вирок

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