ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад

Завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних. Про таке повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

Правоохоронців зазначають, з’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, працівники ТЦК запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до військкомату.

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Згодом потерпілого та ще одного мобілізованого військові побили у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Як повідомили у ДБР, таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.Командира відділення охорони – у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.

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Нагадаємо, у перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК).

До слова, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік.