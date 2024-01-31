Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення

Навіть якщо громадянин не побачить надісланої повістки, вона все одно вважатиметься врученою

У новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив. Про це йдеться у тексті документа.

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У законопроєкті йдеться про те, що до обов'язків громадян входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Через цей кабінет може бути надіслана повістка, а днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про доставлення документа. Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою наступного робочого дня.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

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перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Громадяни, які отримали повістку, зобов'язані повідомити ТЦК про причини неприбуття протягом трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.