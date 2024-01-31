Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення
Згідно із новим законопроєктом, українці повинні будуть зареєструвати електронний кабінет призовника
фото з відкритих джерел

Навіть якщо громадянин не побачить надісланої повістки, вона все одно вважатиметься врученою

У новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив. Про це йдеться у тексті документа.

У законопроєкті йдеться про те, що до обов'язків громадян входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Через цей кабінет може бути надіслана повістка, а днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про доставлення документа. Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою наступного робочого дня.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

  • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Громадяни, які отримали повістку, зобов'язані повідомити ТЦК про причини неприбуття протягом трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Читайте також: Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців
Теги: правила повістка мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У країнах ЄС заявили, що не дозволять змушували людей проходити службу проти їхньої волі
Мобілізація ухилянтів за кордоном: які країни вже відмовились від видачі українців
25 сiчня, 12:19
Парламентарі можуть втратити бронь від мобілізації
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації
13 сiчня, 13:36
Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня
Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня
11 сiчня, 21:00
«Слуга народу» вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання
Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
10 сiчня, 21:29
«Нам потрібні артилерія, постріли для неї, дрони і навчені люди»
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
10 сiчня, 15:57
Мобілізація – це не лише справа військових
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку
8 сiчня, 16:00
В Офісі президента відмовилися від ідеї бронювання від мобілізації за великі податки
Бронь від мобілізації за великі податки: нардеп розкрив перспективи ідеї
8 сiчня, 11:42
Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
6 сiчня, 21:20
Мазурашу заявив, що кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в чинній редакції є «неадекватною»
Нардеп Мазурашу вигадав нове покарання для ухилянтів: опубліковано законопроєкт
2 сiчня, 15:07

Суспільство

Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення
Українці отримуватимуть електронні повістки: як працюватиме нововведення
Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)
Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж
Скільки коштуватиме електрика до кінця зими: Шмигаль зробив заяву
Скільки коштуватиме електрика до кінця зими: Шмигаль зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
110K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
56K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
22K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
8373
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua