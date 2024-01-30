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Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців
Новий проєкт закону про мобілізацію пропонує встановити «облік» для всіх
фото з відкритих джерел

Під мобілізацію можуть потрапити працівники БЕБ, НАБУ, ДБР, поліції тощо

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації. У ньому пропонується дозволити мобілізацію чиновників та правоохоронців. Про це йдеться в проєкті закону.

Зокрема у новому проєкті закону пропонується встановити «облік» для всіх. Мова про те, щоб скасувати право на відстрочку для державних службовців.

Під мобілізацію можуть потрапити працівники Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, прокуратури, НАБУ, Служби судової охорони та Нацполіції.

«Державні службовці бронюються як всі. Категорія «Б» та «В» – 50% від військовозобов'язаних у кожному органі», – сказано в тексті.

Водночас голови міських та селищних, територіальних громад будуть мати бронювання від військової служби. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування також матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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Теги: війна мобілізація уряд чиновник

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