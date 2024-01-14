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Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
Нардепка пояснила, які зміни можуть відбутися в призові людей із інвалідністю
фото: 24 канал

Парламентарі розглядають ідею визначення конкретних захворювань, які дадуть можливість отримати відстрочку від мобілізації

У новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями. Про це розповіла народна депутатка Олена Мошенець в етері телемарафону.

«Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (законопроєкту – «Главком»), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим», – сказала Мошенець.

На думку нардепки, це зрушення дуже важливе, тому що третя група інвалідності передбачає різні захворювання. 

«Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим працює профільне міністерство», – підсумувала Мошенець.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: військовозобов'язаний закон мобілізація

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