Законопроєкт про мобілізацію: про що найбільше сперечаються в Раді

Законопроєкт розгляне комітет з антикорупційної політики

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 6 січня закінчив слухання щодо законопроєкту про мобілізацію. Фінальне рішення щодо його подальшої долі оборонний комітет планує ухвалити наступного тижня. Про це в коментарі rbk.ua розповів член комітету Федір Веніславський.

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«Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції – або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання – ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету», – пояснив нардеп.

Веніславський зауважив, що найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

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Нагадаємо, що в комітеті Верховної Ради розглядають оновлений законопроєкт про мобілізацію. На думку народної депутатки Юлії Тимошенко, не треба збурювати суспільство такими безглуздими законопроєктами, які вже внесли.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.