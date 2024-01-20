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Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

Які сигнали посилає Путін

glavcom.ua
Путін може створювати паралельну реальність
фото з відкритих джерел

Не виключено, що Росія в період найзапеклішого політичного протистояння в США, спробує піти ще на більшу ескалацію

Впевненість експосла у Великій Британії Вадима Пристайка в інтервʼю Наталії Мосейчук, що Путін посилає світові сигнали готовності до перемовин, мене дещо збентежили. Мовляв, російський диктатор уже може розказати своєму народу, що і «молоді республіки порятував», і що сухопутний коридор в Крим прорубав, і що ЗАЕС тепер все загарбане може забезпечити енергетично. І навіть мобілізація йому не дуже допоможе, бо ми знищили велику кількість російської техніки…

Те, що Путін може створювати паралельну реальність, в це охоче вірю.

Але категорично не вірю в те, що він хоче переговорів, які звузять його стратегічний маневр. А це – не просто про Україну. Якщо згадати відому Мюнхенську промову Путіна (в інтервʼю про Мюнхен було побіжно згадано), то ціль Москви не просто дестабілізувати ситуацію у регіоні, а відновити свою домінуючу роль у країнах колишнього Варшавського договору.

Путін хоче визнання і покори, він хоче впливати на частину світу і сидіти поряд з президентом США та очільником Китаю. Щоб разом «на трьох» заправляти світовим порядком «в нових реаліях», як він часто каже.

З цієї точки зору Путіну жодні перемовини найближчим часом не потрібні (особливо до визначення переможця в Білому Домі). Більше того, не виключено, що Росія в період найзапеклішого політичного протистояння в США, спробує піти ще на більшу ескалацію, понижуючи шанси нинішньої демократичної адміністрації на перемогу та стискаючи механізми швидкого реагування в період президентської кампанії.

А вже наступного року Путін, ймовірніше за все, дійсно слатиме гінців, щоб вийти на двосторонню, а, можливо, і тристоронню зустріч у форматі Росія-США-Китай. Щоб закріплюючи свої тактичні успіхи, говорити про розширення впливу, на частину Європи, включаючи Україну.

Зрештою, кореляція цього сценарію залежить від того, чи (і як) це розуміють на Заході і чи готові вони допомагати нам (і собі теж) цей сценарій поламати.

Саме так, якщо коротко, я бачу розвиток подій найближчого року.

Тому слова «Путін посилає сигнали про переговори» для мене виглядають як мінімум алогічними. Особливо з вуст досвідченого українського дипломата, з яким я знайомий років 20, якщо не більше :)

Але подивимося у 2025-му, чия теорія була ближчою до реальності.

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Джерело
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Теги: переговори диктатор мобілізація путін Китай росія

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Віктор Шлінчак

Які сигнали посилає Путін
Які сигнали посилає Путін
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