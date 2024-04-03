Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський

Раніше Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ

Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом, повідомляє Рбк-Україна.

«Пів мільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тис. військових», – заявив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Як повідомлялося, зниження призовного віку допоможе Силам оборони протистояти російському агресору. Однак вирішальним фактором стане зброя західних партнерів.