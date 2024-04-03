Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
За словами президента, Путін хоче мобілізувати на 1 червня додатково 300 тис. військових
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ

Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом, повідомляє Рбк-Україна.

«Пів мільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тис. військових», – заявив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Як повідомлялося, зниження призовного віку допоможе Силам оборони протистояти російському агресору. Однак вирішальним фактором стане зброя західних партнерів.

Читайте також: Сміятися чи плакати. Чи буде у Росії масова мобілізація?
Теги: війна мобілізація окупанти росія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожий удар РФ зруйнований ресторан у Харкові
Умєров розповів, скільки разів цьогоріч РФ влучила по військових об’єктах України
28 березня, 18:36
Мінагрополітики звернулося до ФАО з проханням звернути увагу «на суттєві проблеми в організації роботи в Україні»
Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»
22 березня, 15:05
Міністр юстиції переконаний, що виплата репарацій обмежить ресурси РФ та її спроможність вести війну
Україна може отримати репарації ще до поразки РФ – Малюська
22 березня, 13:06
Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було
Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW
21 березня, 07:36
Путін вкотре зробив імітацію виборів у РФ
Путін перетворився на царя, але все одно кричить про демократію
20 березня, 20:15
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
14 березня, 04:20
Мостовий зазначив, що у Росії треба бути дуже обережним з тим, що ви кажете
Ексфутболіст збірної Росії заявив, що більшість населення РФ втомилася від війни
10 березня, 19:49
Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства
Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)
6 березня, 09:20
Суд Адигеї звинуватив Коломойського в підтримці нової влади України після Революції Гідності 2014 року
Росія конфіскувала активи українського олігарха
5 березня, 21:29

Політика

Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки
Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року
Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій
Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій
Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників
Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
34K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
33K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
24K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
14K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5577
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році

Новини

Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua