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Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо
БПЛА завдали удару по авіабазах, де базуються стратегічні бомбардувальники окупантів
фото ілюстративне

Російські міста, в яких розташовані аеродроми, сьогодні вночі атакували десятки безпілотників

В ніч на п’ятницю, 5 квітня, російські міста, в яких розташовані аеродроми, атакували понад 50 безпілотників. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

«Черговими засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Ростовської (44 БпЛА), Саратовської (1 БпЛА), Курської (1 БпЛА) та Білгородської (1 БпЛА) областей, а також над територією Краснодарського (6 БпЛА) краю», - йдеться у публікації російського відомства.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про знищення нібито 40 цілей у Морозовському районі. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію. Місцеві пабліки повідомили про удар БПЛА по аеродрому з тактичною авіацією в Морозовську Ростовської області. Влада офіційно цю інформацію не підтверджує.

Морозовськ – військовий аеродром у Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від однойменного міста. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо фото 1
Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо фото 2

OSINT-дослідник MT Anderson написав, що 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розташовані 24 винищувачі Су-34 і три літаки Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.

Аеродром у Морозовську 4 квітня
Аеродром у Морозовську 4 квітня
фото: MT Anderson/X

Місцеві мешканці розповідали, що вибухи у Єйську в Краснодарському краї почали лунати орієнтовно о 3 ночі проти 5 квітня, при цьому вони чули також звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка. На цьому військовому аеродромі зосереджено кілька бортів СУ-25 та СУ-30СМ.

Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо фото 3

Згодом очільник району Роман Бублик заявив, що нібито російські військові атаку відбили. У росіян, за його словами, як завжди – немає жодних руйнувань. Проте місцеві мешканці у телеграм-каналах написали, що безпілотники летіли дуже низько і їх не фіксували на радарах, внаслідок чого були прильоти та паніка.

Відстань від Харкова до Єйська становить орієнтовно 700 – 800 кілометрів.

Вже під ранок в телеграм-каналах Енгельса Саратовської області написали про вибухи та сирену. Саме на авіабазі біля міста росіяни тримають свою стратегічну авіацію – зокрема, йдеться про стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо фото 4
Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо фото 5

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін інформацію про вибухи прокоментував. Він зазначив, що в Енгельсі вранці буцімто ліквідували всі безпілотники. Традиційно в росіян постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Енгельс розташований орієнтовно за 880 кілометрів від Харкова.

Нагадаємо, що ввечері, 4 квітня, безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа. РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теги: безпілотник росія військові росіяни вибух аеродром

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