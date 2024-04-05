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У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцеві жителі розповіли, що вибухи почалися близько третьої ночі

Вночі, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські пабліки.

«Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі розповіли, що вибухи почалися близько третьої ночі. Звуки пострілів були в районі місцевого аеродрому.

«Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка», – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

У місті Єйськ Краснодарського краю розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони Росії. Наразі цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів.

Нагадаємо, що вночі, 5 квітня, у Морозовську Ростовської області РФ сьогодні вночі пролунала серія вибухів. 

Зазначається, що ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

До того ж ввечері, 4 квітня, безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа. 

РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теги: війна безпілотник вибух росія

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