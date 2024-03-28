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Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану

Катерина Іванова
glavcom.ua
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану
У телеграм-чатах та таджицьких групах пишуть, що в Москві активізували перевірки вихідців з Центральної Азії
фото: Reuters

Теракт у «Крокус Сіті Холл» спричинив у Росії посилення антимігрантської риторики

Після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. Про це повідомляють російські видання.

До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Російський адвокат, який працює з громадянами Таджикистану, розповів, що тільки в понеділок в одному з районних судів Москви було більше 100 осіб, які чекали на розгляд справ за цією статтею: «Поліція гребе на вулиці майже всіх мігрантів, особливо якщо вони з паспортами Таджикистану. Усіх везуть до відділу, перевіряють».

Забирають не лише «за паспортами», а й за зовнішнім виглядом. Правозахисниця Світлана Ганнушкіна розповіла The New York Times, що намагається допомогти одному громадянину Таджикистану: поліцейські «шукають таджиків» та затримали його, бо «побачили людину з такою зовнішністю».

Загалом у Росії, за минулорічними даними, близько мільйона громадян Таджикистану було зареєстровано як працівники-мігранти.

Після нападу на «Крокус» у російських містах посилилися облави на мігрантів. У столиці поліція організувала рейди гуртожитками. У телеграм-чатах та таджицьких групах пишуть, що в Москві активізували перевірки вихідців з Центральної Азії. Водночас у Держдумі запропонували обмежити в'їзд мігрантам на час війни з Україною. 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

Стало відомо, що після нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у Росії посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ.

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Теги: стрілянина поліція Ісламська держава держава адвокат мігранти теракт росія

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