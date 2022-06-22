Україна викреслила російського гумориста Галкіна з «чорного списку»

Максима Галкіна виключили з «чорного списку» українського Мінкульту



Російського артиста Максима Галкіна виключено зі переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це свідчать дані із сайту Міністерства культури та інформаційної політики.

Галкін був внесений до переліку осіб, які утворюють загрозу національній безпеці у листопаді 2021 року відомством за поданням Служби безпеки України.

У оновленому списку прізвища Галкіна уже немає.

Останні зміни до переліку були внесені 21 червня 2022 року.

Зміни у списку на сайті Мінкульту

Як відомо, Максим Галкін, який дає зараз концерти в Ізраїлі, веселить глядачів жартами про Росію, а також про російського диктатора Володимира Путіна. У мережі з'явилося відео, на якому Максим Галкін пародіює українську співачку Світлану Лободу, яка співає про главу Кремля на мотив пісні «Твои глаза».

Також раніше Галкін висміяв головних путінських пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова під час концерту в Ізраїлі. Також дісталося Володимиру Путіну.

Нагадаємо, російський гуморист Максим Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

Також Галкін різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.