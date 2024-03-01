Україна ідентифікувала понад 2800 фрагментів і тіл загиблих військових – омбудсмен

Наразі триває пошук рідних ідентифікованих полеглих захисників

Наразі в Україні змогли ідентифікувати понад 2800 фрагментів і тіл полеглих захисників. Наразі триває пошук їхніх рідних, розповів омбудсман Дмитро Лубінець під час зустрічі із членами сімей загиблих військовослужбовців.

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«Нині, зі слів Міністра охорони здоров’я, понад 2800 тіл і фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення і поховання. Також, зі слів представників державних органів, рідні не можуть знайти тіл деяких захисників, оскільки їх ще не передали українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається», – зазначив він.

Омбудсмен також повідомив, що члени сімей загиблих військовослужбовців скаржаться на тривалий термін ідентифікації невпізнаних тіл захисників.

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«Щодо цієї проблеми я ще у 2022 році звертався до МОЗ та висловив пропозиції, які стосувалися збільшення кількості бюро, медичного персоналу, рефрижераторів та іншого обладнання. Цю ж тему обговорювали на початку 2024 року у Координаційному штабі», – зазначив він.

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів, і додав, що «рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових. При цьому, за словами президента, точне число загиблих цивільних наразі невідоме, проте йдеться про десятки тисяч.