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Збірна України програла другий матч у відборі Євробаскет-2025

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Збірна України програла другий матч у відборі Євробаскет-2025
Україна поступилася баскетбольній збірній Португалії
фото: Федерація Баскетболу України

Для України це вже друга поразка у відборі на Євробаскет

Збірна України з баскетболу програла другий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. У матчі українці зіграли з португальською командою. 

До цього поєдинку обидві збірні підходили після поразок на старті відбору: Португалія поступилася Ізраїлю, Україна – Словенії.

Українські баскетболісти провалили дві перші чверті, однак у третій зуміли відіграти 15-очковий відрив, але сил вирвати перемогу на четвертому відрізку команді не вистачило.

Українці набрали перші очки в матчі, але в першій чверті відпустили суперника на 10 очок. У другій чверті перевага Португалії досягала «+19», але на велику перерву команди пішли за різниці в 15 очок – 47:32 на користь Португалії.

Україна в третій чверті відігралася і вийшла уперед (59:58), але наприкінці португальці закинули 3-очковий – 62:59 на їхню користь перед заключною 10-хвилинкою.

В останній чверті усе вирішилося на останній хвилині. За 24 секунди до кінця португальці знову вийшли уперед 2-очковим кидком – 79:77. Остання атака України закінчилася втратою.

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Україна – Португалія 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Євробаскет-2025: турнірна таблиця, група А

  • Словенія – 4 очки (2 матчі)
  • Ізраїль – 3 очки (2)
  • Португалія – 3 очки (2)
  • Україна – 2 очки (2)

Для України це друга поразка у відборі на Євробаскет. У попередньому матчі українці програли словенцям. Наступні два відбіркові поєдинки Україна проведе у листопаді 2024 року.

Як повідомлялося, українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини.

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Теги: чемпіонат Європи Збірна України Португалія Україна Євробаскет

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