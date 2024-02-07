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Законопроєкт про мобілізацію: нардеп оцінив, чи пройде документ перше читання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп оцінив, чи пройде документ перше читання
До законопроєкту залишається багато питань, які можна вирішити між першим та другим читанням
фото з відкритих джерел

Якщо документ не розглядатимуть у першому читанні, то його можуть відправити на доопрацювання або зняти з розгляду

Парламент може підтримати законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні, але до документа ще багато запитань. Про це сказав заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Нардеп зазначив, що 7 лютого Комітет збереться для обговорення законопроєкту про мобілізацію, аби ухвалити рішення щодо подальшої долі документа. Його або рекомендуватимуть до першого читання, або думатимуть над іншими опціями.

За словами Чернєва, якщо документ не розглядатимуть у першому читанні, то його можуть відправити на доопрацювання або зняти з розгляду, щоб Міністерство оборони мало можливість зробити новий законопроєкт.

«Я думаю, що все ж таки перше читання законопроєкт може пройти, але дійсно залишається багато питань до цього законопроєкту, які теоретично можна вирішити між першим та другим читанням і правками до нього», – підкреслив депутат.

За його словами, не всі пропозиції, які ініціював Комітет, були враховані. Також з'явилися нові спірні норми, що викликають питання.

До того ж, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець який заявив про антиконституційні норми закону, закликав ухвалити його в першому читанні.

«Увечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів», – заявив Лубінець.

Він додав, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

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Теги: парламент Верховна Рада мобілізація Лубінець законопроєкт Єгор Чернєв депутат

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