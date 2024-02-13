Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроєкт про допомогу Україні

Двопартійна коаліція сенаторів здійснила ще один крок у напрямку надання фінансової підтримки Україні, Ізраїлю та іншим пріоритетам оборони

Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. У найближчі дні планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє з посиланнями на сайт Сенату та The Hill.

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За результатами голосування в розмірі 66-33 визначено завершення дебатів щодо пакету на суму 95 млрд доларів. Остаточне голосування планується на вівторок або середу, щоб направити його до Палати представників. Сподіваючись на сильну двопартійну підтримку, сенатори розраховують на політичний імпульс для його розгляду в Палаті представників.

Сенатори-демократи та республіканці, які проголосували за просування цього заходу, сподіваються, що сильна двопартійна підтримка надасть їй достатнього політичного імпульсу, щоб спонукати спікера Майка Джонсона (R-La.) винести її на розгляд Палати представників.

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Дебати щодо законопроєкту затягнулися на вихідних і були перенесені на заплановану двотижневу перерву, оголивши глибокі розбіжності всередині республіканської конференції Сенату з приводу війни в Україні та того, як реагувати на кризу на кордоні.

Це також показало ворожість консерваторів Сенату, підбадьорюваних колишнім президентом Трампом, до свого власного керівництва.

Сенатори у понеділок віддали свої четвертий та п'ятий голоси за просування пакету, який включає 60 млрд доларів для України; 14 млрд доларів для Ізраїлю; 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу мирним жителям Гази, Західного берега та України; та 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лідери Сенату висунули пакет без двопартійної угоди про реформу кордону, яку було погоджено сенатором. За словами консерваторів Республіканської партії, значно відстають від суворих реформ, передбачених ухваленим Палатою представників Законом про захист кордонів, HR 2.

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Сенатори-консерватори на чолі з Крузом, Лі та сенатором. Рон Джонсон (R-Wis.) повстав проти угоди про кордон, стверджуючи, що це посилить проблему міграції.

Трамп, ймовірний кандидат від республіканської партії, також закликав республіканців відхилити цю пропозицію, сказавши союзникам, що не хоче давати Байдену політичну перемогу.

Багато сенаторів-республіканців, які проголосували проти виділення грошей Україні та Ізраїлю, заявили, що хочуть отримати шанс внести пакет поправок з більш жорсткими реформами в галузі безпеки кордонів.

Очікується, що Сенат проголосує за остаточне ухвалення закону або у вівторок, або в середу, залежно від того, чи наполягатимуть консерватори на використанні всіх наявних у їх розпорядженні 30 годин дебатів.

Як повідомлялося, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.