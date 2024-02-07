Як українці оцінюють становище в країні – опитування

Зростає кількість тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку

61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні загалом

В Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування «Центру Разумкова».

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Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла: з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні-жовтні 2022 року, досягши найвищих показників у лютому-березні 2023 року (61%).

Однак після цього, з березня 2023 року, спостерігається тенденція зниження цього показника.

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За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%), і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), статистично значуще не відрізняються.

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Нині третина (33%) українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років, 42% вважають, що Україна зможе подолати ці проблеми у більш віддаленій перспективі, а 9% – що Україна нездатна подолати проблеми.

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Соціологи зазначають, що найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022 та на початку 2023 років, а от оцінки перед початком повномасштабної війни були значно песимістичнішими.

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації, порівняно з початком 2023 року, в таких сферах:

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рівень цін і тарифів,

економічне становище країни,

рівень стабільності,

упевненість у завтрашньому дні,

рівень добробуту їхньої родини,

ставлення громадян до влади.

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При цьому 61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні в цілому.

Нагадаємо, станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.

До слова, опитування показало, як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних. Найгірше в Україні ставляться до жителів Росії та Білорусі.