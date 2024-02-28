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Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
Шольц заявив, що британці нібито допомагають Україні з наведенням ракет Storm Shadow
фото: Markus Schreiber/AP Photo

Представник міністерства оборони Британії наголосив, що процеси націлювання – це справа ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus і заявив, що Велика Британія нібито допомагає ЗСУ наводити ракети. Представник міністерства оборони Великої Британії спростував цю заяву.

Зокрема, Шольц заявив, що не хоче, щоб Німеччина «була втягнута у війну» – він пояснив це тим, що його країна не може надавати Україні допомогу у наведенні на цілі, як це «роблять британці та французи».

«На мій погляд, було б невиправдано, якби ми брали участь у націлюванні таким же чином», – наголосив тоді Шольц.

Представник міністерства оборони Великої Британії у відповідь заявив, що Україна самостійно використовує та наводить на цілі далекобійні ракети Storm Shadow у війні з Росією, пише The Guardian. Він наголосив, що Британія не бере участі у цьому процесі.

«Використання Україною Storm Shadow та процеси націлювання – це справа Збройних сил України», – заявив представник міноборони країни.

Представник міністерства оборони Великої Британії додав, що країна, разом з іншими союзниками, надає Україні низку озброєння, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії РФ.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

Читайте також: Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
Теги: Німеччина Велика Британія Україна озброєння Олаф Шольц ракета

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