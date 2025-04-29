Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
Умєров отримав трьох нових заступників: Сергія Боєва, Миколу Шевцова та Олександра Козенка, а також було звільнено Сергія Мельника
фото: www.facebook.com/rustemumerov.ua

Рішенням Кабміну призначено першим заступником міністра оборони Сергія Боєва

Глава Міністерства оборони Рустем Умєров призначив нових заступників. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках посадовця.

За словами Рустема Умєрова, рішенням Кабміну призначено першим заступником міністра оборони Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

Зазначається, що він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб «забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська».

«Пріоритет Сергія Боєва – розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності», – заявив Умєров.

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, який очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України.

«Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання», – заявив міністр.

Олександра Козенка призначено заступником міністра оборони. З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки – випускник Київського національного економічного університету.

Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України. На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Водночас на посаді заступника міністра оборони завершив роботу Сергій Мельник. «Серед вагомих здобутків – впровадження «пакунка пораненого» та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО», – додав Умєров.

Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямку.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова звільнив його заступника з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який за словами міністра, має важливий досвід, що допоможе ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Раніше уряд звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони. У квітні 2025 Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. 

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров Міноборони кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черногоренко: для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+
21 квiтня, 18:24
За словами Гаврилюка, виведення військових відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для заміни підрозділів
Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту: Міноборони назвало умову
18 квiтня, 20:14
Кіт Келлог заявив, що «був радий бачити» українських посадовців
Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі
17 квiтня, 21:25
Головні новини ночі проти 12 квітня
Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч
12 квiтня, 07:20
Юлія Жовтяк: Зараз на обліку в службі зайнятості переважно 80% – це жінки, а чоловіки або воюють, або не реєструються
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
11 квiтня, 18:59
Заступник міністра окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги
Україна пропонує партнерам тестувати їх зброю та технології на полі бою
8 квiтня, 20:00
Головні новини ночі проти 7 квітня
Акція на підтримку України у Вашингтоні: головне за ніч
7 квiтня, 05:11
Рапорти у застосунку подаються за кілька хвилин
В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів
2 квiтня, 12:27
В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
30 березня, 15:56

Політика

Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
Україна допоможе Європі боротися з блекаутом
Україна допоможе Європі боротися з блекаутом
«Навіщо чекати до 8 травня?» Сибіга відреагував на нове перемир'я РФ
«Навіщо чекати до 8 травня?» Сибіга відреагував на нове перемир'я РФ
Нардепи просять збільшити суму компенсації за житло та транспорт – законопроєкт
Нардепи просять збільшити суму компенсації за житло та транспорт – законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
37K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
28K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
23K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
22K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua