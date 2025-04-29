Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників

Умєров отримав трьох нових заступників: Сергія Боєва, Миколу Шевцова та Олександра Козенка, а також було звільнено Сергія Мельника

Рішенням Кабміну призначено першим заступником міністра оборони Сергія Боєва

Глава Міністерства оборони Рустем Умєров призначив нових заступників. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках посадовця.

За словами Рустема Умєрова, рішенням Кабміну призначено першим заступником міністра оборони Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

Зазначається, що він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб «забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська».

«Пріоритет Сергія Боєва – розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності», – заявив Умєров.

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, який очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України.

«Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання», – заявив міністр.

Олександра Козенка призначено заступником міністра оборони. З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки – випускник Київського національного економічного університету.

Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України. На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Водночас на посаді заступника міністра оборони завершив роботу Сергій Мельник. «Серед вагомих здобутків – впровадження «пакунка пораненого» та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО», – додав Умєров.

Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямку.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова звільнив його заступника з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який за словами міністра, має важливий досвід, що допоможе ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Раніше уряд звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони. У квітні 2025 Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України.