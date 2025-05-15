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Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо
Держсекретар США наголосив, що рівень російської делегації не свідчить про прогрес у досягненні миру
фото: Голос Америки

США ухвалять рішення про можливу зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом після переговорів у Стамбулі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не має великих очікувань від переговорів у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Склад делегації, яку Росія направила на переговори з Україною, не свідчить про наявність прогресу», – пояснив він.

Рубіо зазначив, що США ухвалять рішення про можливу зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом після переговорів у Стамбулі. Держсекретар США планує зустрітися в п'ятницю, 16 травня, з міністром закордонних справ Туреччини та українською делегацією.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Марко Рубіо переговори Туреччина

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