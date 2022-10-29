Україна переводить стрілки годинників на зимовий час

Україна в ніч проти 30 жовтня перейде на зимовий час

Наступна доба автоматично збільшиться на годину

У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час. Відтак потрібно перевести стрілки годинника на 1 годину назад.

Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

В Україні переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Верховна рада кілька разів намагалася скасувати переведення годинників, але поки що безуспішно. У 2011 році депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити – літній чи зимовий.

Навесні 2021 року парламентарі ухвалили в першому читанні законопроєкт №4201 («Про обчислення часу в Україні»), який пропонував закріпити по всій території країни єдиний київський час.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі UTC+2 – природному для нашої країни. На користь відмови від переведення стрілок годинників в Раді говорили про доведені факти негативного впливу на здоров'я людей щорічного переходу на літній час.

Проте депутати не змогли затвердити законопроєкт у другому читанні та відправили його на доопрацювання.