Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна переводить стрілки годинників на зимовий час

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна переводить стрілки годинників на зимовий час
Україна в ніч проти 30 жовтня перейде на зимовий час
фото ілюстративне

Наступна доба автоматично збільшиться на годину

У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час. Відтак потрібно перевести стрілки годинника на 1 годину назад.

Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

В Україні переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Верховна рада кілька разів намагалася скасувати переведення годинників, але поки що безуспішно. У 2011 році депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити – літній чи зимовий.

Навесні 2021 року парламентарі ухвалили в першому читанні законопроєкт №4201 («Про обчислення часу в Україні»), який пропонував закріпити по всій території країни єдиний київський час.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі UTC+2 – природному для нашої країни. На користь відмови від переведення стрілок годинників в Раді говорили про доведені факти негативного впливу на здоров'я людей щорічного переходу на літній час.

Проте депутати не змогли затвердити законопроєкт у другому читанні та відправили його на доопрацювання. 

Теги: українці Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення помісної Православної церкви викликало жваву дискусію у соцмережах, у парафіях та просто «на вулиці»
Коли святкувати Різдво? «Календарний експеримент» ПЦУ дезорієнтував українців релігія
Сьогодні, 08:00
Під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися
У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі
Сьогодні, 19:51
Комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00
У Львові та області змінюється тривалість комендантської години
19 жовтня, 20:02

Суспільство

Україна переводить стрілки годинників на зимовий час
Україна переводить стрілки годинників на зимовий час
Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті
Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів
Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів
Емоційні гойдалки, травми, біль втрат. Психолог про те, як нам втримати рівновагу під час війни
Емоційні гойдалки, травми, біль втрат. Психолог про те, як нам втримати рівновагу під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
35K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
23K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
18K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
15K
Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20
13K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту