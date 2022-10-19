У Львові та області змінюється тривалість комендантської години

Комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00

Перебувати на вулиці без спеціального дозволу тепер можна з п’ятої ранку до півночі

З 19 жовтня влада Львівщини скорочує тривалість комендантської години в області. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Львівська обласна військова адміністрація прийняла рішення про зміну комендантської години у Львові та області. Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без спеціального дозволу можна з п’ятої ранку до півночі. З сьогоднішнього дня, 19 жовтня, комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00», – зазначив Садовий.

Нагадаємо, триває 238 дові повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.