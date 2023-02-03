Колаборанти заявляють про підрив автомобіля в Енергодарі (відео)
За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала місцевому колаборанту з міліції Євгену Кузьміну
Сьогодні вранці, 3 лютого, в Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, окупаційна влада називає це «терактом». Про це пише «РИА Мелитополь», а також представник окупаційної «адміністрації» Володимир Рогов. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала місцевому колаборанту з міліції Євгену Кузьміну.
«Близько 07:50 у місті енергетиків пролунав гучний вибух (...). Що спричинило вибух в Енергодарі? Причиною вибуху, який пролунав сьогодні вранці у місті, став вибух автомобіля. За попередніми даними, внаслідок теракту загинула одна людина. На місці вибуху працюють співробітники МНС та силових структур», – йдеться у повідомленні.
За словами Рогова, «сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху», а також було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто.
Пожежу вже загасили. Вибухотехніки перевіряють наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську підірвано автомобіль місцевої колаборантки.
Раніше росіяни заявлили про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська.
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