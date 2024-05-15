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Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим
БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет
фото: Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи

Гетманцев наголосив, що зараз Україна недоотримує у державний бюджет через виготовлення нелегального безакцизного тютюну 20 млрд грн на рік

Україна через виготовлення нелегального безакцизного тютюну недоотримує у державний бюджет кошти, яких вистачило б на повне забезпечення трьох бригад ЗСУ.  Так голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував для «Главкома» 24 одночасних обшуки на виробництвах чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. 

«Ця акція є найбільш масштабною за останні 10 років, бо вона стосується абсолютно всіх фабрик з виготовлення тютюнових виробів, щодо яких у правоохоронців є відомості про виготовлення нелегального безакцизного тютюну. Це – Львівська тютюнова фабрика, київська «Табако дім» і декілька інших», – пояснив він.

Гетманцев нагадав, що 14 травня були розпочаті 24 обшуки у виробників сигарет і на сьогодні вони не завершені. «Проводиться експертиза щодо того, на якому обладнанні виготовлені ті пачки цигарок, які продаються в роздрібній мережі. І у випадку підтвердження виготовлення нелегальних цигарок на відповідному обладнанні воно буде вилучено», – зазначив він.

Голова парламентського комітету зауважив, що нинішньою акцією покриваються всі 100% «нелегалів». «Звісно, я не маю ілюзій, що тепер весь ринок стане повністю легальним. Будуть завозити імпорт, можливо, десь залишаться якісь невеличкі підпільні цехи… Але це хоча б дозволить з часом привести показники контрафактного тютюну у відповідність до тих стандартів, які є в Європі, – у межах 4-5%», – зазначив він.

Гетманцев наголосив, що зараз Україна недоотримує у державний бюджет через виготовлення нелегального безакцизного тютюну 20 млрд грн на рік, а розраховує отримати плюс 15 млрд грн. «Для прикладу, повне екіпірування однієї військової бригади коштує 4,5 млрд грн. Тобто уявіть – за рахунок ліквідації цих нелегальних фабрик ми можемо повністю забезпечити три бригади», – зауважив він.

Голова парламентського комітету нагадав, що у 2022 році була закрита величезна тютюнова фабрика у Жовтих Водах, з якою «усі боролися, але ніяк не могли перемогти». «Якщо це станеться (вилучення обладнання, – «Главком»), з цими фабриками відбудеться те ж саме, що було у 2022 році з найбільшим нелегальним виробником контрафактного тютюну у Жовтих Водах. Ця величезна фабрика була закрита, а її закриттю передував обшук, який тривав більше трьох місяців», – пояснив він.

Гетманцев нагадав, що за результатами обшуку у Жовтих Водах було повністю вилучено все обладнання, яке досі зберігається на складах. «Але проблема в тому, що після вилучення обладнання виробники контрафакту, які залишилися, перерозподілили між собою ринок», – додав він.

Нагадаємо, головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС. Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну.

Як повідомлялося, виведення економіки України з тіні ускладняється тим, що держава не забезпечує рівні правила гри для підприємств. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат зазначив, що з одного боку, постійно вишукуються нові схеми ухилення від оподаткування, а з іншого – нові можливості зменшення кількості заблокованих накладних (лише 0,75% в лютому). За його словами це значення складає 0,5%, якщо вилучити великі ризикові підприємства, де є зловживання.

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Теги: обшук бюджет акція імпорт ринок Україна Данило Гетманцев експертиза виготовлення

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